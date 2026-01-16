«КазТрансОйл» сократил перевалку нефти по КТК на 15% в 2025 году

Объем перевалки нефти по линии КТК сократился на 15% в 2025 году. Об этом свидетельствует сообщение национального оператора магистральных нефтепроводов Казахстана.

Объем перевалки сырья АО «КазТрансОйл» в систему Каспийского трубопроводного консорциума достиг отметки в 3,5 млн т в ушедшем году. Этот показатель оказался на 15% ниже, чем было в 2024 году. Общий объем транспортировки нефти составил 47,3 млн т.

АО «КазТрансОйл» провело масштабную координационную работу с грузоотправителями и партнерами из-за рубежа. Решения позволили переориентировать часть экспортных объемов из КТК на альтернативные маршруты. Речь идет о морских портах Новороссийск, ПСН «Адамова Застава», Усть-Луга и нефтепровод «Атасу-Алашанькоу».

София Моисеенко