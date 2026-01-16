Подачу воды на Новороссийск полностью прекратили из-за аварии

В связи с отключением электричества на сетях Троицкого группового водопровода в Новороссийске приостановили подачу воды. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

В адрес «Водоканала» поступила телефонограмма от ГУП КК «Кубаньводкомплекс», сообщив об аварийном отключении электроэнергии на НСВ третьего подъема и отключении насосных агрегатов. Из-за этого подачу воды на Новороссийск полностью прекратили с 02:30 часов ночи 16 января.

Водоснабжение в Новороссийске организовали по графику в утреннее время с 06:00 до 08:00. Исключение составили зоны №8, 9, 10, 13, 14 и часть зоны №7.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко