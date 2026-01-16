За сутки в Новороссийске выпало больше месячной нормы осадков

В Новороссийске выпало 68 мм осадков в виде дождя и снега за сутки, что оказалось больше месячной нормы. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска заявил, что такого количества осадков в городе не наблюдалось несколько лет. Жителей призывают ограничить использование личного транспорта и по возможности присоединиться к расчистке территорий возле жилых домов. Произвести уборку призывают представителей предприятий, торговли и бизнеса.

В настоящее время на дорогах Новороссийска, а также в сельских округах работают 90 единиц техники. Андрей Кравченко подчеркнул, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций к работе привлекут технику МЧС и газовых служб. График работы спецтехники был скорректирован заранее в целях усиления работы в пиковые часы непогоды.

«С часу ночи ведется расчистка основных артерий города, маршрутов общественного транспорта, остановочных комплексов и общественных пространств. С шести утра сотни людей из волонтерских бригад, сотрудников администрации и коммунальных служб приступили к расчистке и посыпке внутригородских районов»,— сообщил глава Новороссийска.

София Моисеенко