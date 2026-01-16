Коммунальщики Новороссийска вышли на усиленный режим работы из-за снега

Подразделения городского хозяйства Новороссийска переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил замглавы по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Рафаэля Беглярова, с раннего утра посыпкой тротуаров и пешеходных зон в городе и сельских округах занимаются 64 работника и 11 единиц техники МБУ «Комплексное содержание территорий». Для расчистки дорог в круглосуточном режиме работает спецтехника МБУ «Центр благоустройства».

Заместитель главы города по ЖКХ подчеркнул, что приоритет в уборке дорог от снега отдается сначала центральным улицам, а также дорогам, которые ведут к социально значимым объектам. После этого работы производятся на других участках.

Новороссийцев призвали быть внимательными на дорогах и тротуарах. Ранее мэр Андрей Кравченко сообщил, что в городе за сутки выпало больше месячной нормы осадков.

София Моисеенко