В Новороссийске подорожало дизельное топливо и подешевел бензин

Цены на бензин с октановыми числами АИ-92 и АИ-95 незначительно снизились в Новороссийске, а стоимость дизельного топлива увеличилась. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития города от 12 января.

Управление экономического развития Новороссийска сравнило цены на топливо в Новороссийске за 22 декабря 2025 года и 12 января 2026 года. Согласно результатам исследования средних оптово-отпускных и розничных цен, литр бензина АИ-92 за указанный период на территории муниципалитета подешевел на 0,51%, с 66,6 руб./л до 66,26 руб./л.

Стоимость бензина АИ-95 в Новороссийске снизилась на 0,56%, с 73,06 руб./л до 72,65 руб./л. Цены на зимнее дизельное топливо, напротив, увеличились. Средняя розничная цена на 22 декабря 2025 года составляла 71,14 руб./л, к 12 января показатель вырос до 73,08 руб./л (+2,73% за отчетный период).

Сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта подешевел на 0,87%. Цена за 1 л составляет 32 руб., против 32,28 руб./л на конец декабря.

София Моисеенко