Заморозки и усиление ветра ожидаются в Новороссийске

В Новороссийске прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом свидетельствуют данные Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно актуальным прогнозам, 17, 18 и 19 января на Черноморском побережье на участке от Анапы до Геленджика ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 30-34 м/с. Также синоптики обещают понижение температуры воздуха до -5..-8 градусов. Возможно быстро обледенение судов.

За сутки 15-16 января в Новороссийске выпало больше месячной нормы осадков. На территории города продолжаются работы по расчистке и обработке дорог и пешеходных участков.

София Моисеенко