Главные новости за 15 января. Сочи

В Сочи по итогам 2025 года зафиксирован один из самых высоких темпов роста цен на первичном рынке жилья в Краснодарском крае. Несмотря на снижение покупательского спроса, стоимость «квадрата» в новостройках курортного города увеличивалась быстрее, чем в большинстве других локаций региона.

В утренние и дневные часы 16 января в предгорной и горной зоне Сочи прогнозируется сильный снег. Неблагоприятные погодные условия также затронут федеральную территорию «Сириус», где в течение суток ожидается налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья.

Аэропорт Сочи стал одним из пяти крупнейших российских аэропортов, которые отменили отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. Ранее ФАС России выявила нарушения в работе аэропортов, когда операторы самостоятельно устанавливали дополнительную плату за регистрацию, которая должна входить в базовый тариф за обслуживание пассажиров.

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: директором департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности стал Андрей Никончук. Причины, по которым произошла кадровая перестановка, в пресс-службе мэрии не сообщили.

Циклон принесет в регионы Южного федерального округа снегопады, усиление ветра, туманы и гололедицу. Ожидается налипание снега на линии электропередачи и деревья, что классифицируется как опасное погодное явление.

Спрос на жилье в новостройках Сочи по итогам 11 месяцев 2025 года снизился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период в Сочи было реализовано около 800 объектов первичного жилья, тогда как за январь—ноябрь 2024 года продажи составляли 3,2 тыс. лотов.