Спрос на новостройки в Сочи за 11 месяцев 2025 года сократился на 75%

Спрос на жилье в новостройках Сочи по итогам 11 месяцев 2025 года снизился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на систему мониторинга и аналитики рынка недвижимости bnMAP.pro.

Согласно представленным данным, за отчетный период в Сочи было реализовано около 800 объектов первичного жилья, тогда как за январь—ноябрь 2024 года продажи составляли 3,2 тыс. лотов. В Анапе спрос на новостройки снизился на 11,1% — до 1,1 тыс. проданных объектов против 1,3 тыс. годом ранее. В Крыму и Севастополе падение оказалось менее выраженным и составило 7%: за 11 месяцев 2025 года там было продано 9,8 тыс. объектов против 10,5 тыс. в аналогичном периоде прошлого года.

Аналитики связывают снижение активности покупателей в Сочи с совокупностью факторов. Среди ключевых причин — отмена общедоступных программ льготной ипотеки и рост ставок по стандартным кредитным продуктам, а также коррекция спроса после высоких показателей 2023–2024 годов.

При этом стоимость жилья в новостройках продолжила расти. В декабре 2025 года средняя цена квадратного метра в Сочи достигла 708,4 тыс. руб., что на 10% выше уровня декабря 2024 года. В Анапе показатель увеличился на 11,3% — до 336,6 тыс. руб. В Крыму и Севастополе средняя стоимость кв. м составила 259,5 тыс. руб., показав рост на 15% в годовом выражении.

«Ъ-Сочи» писал, что по итогам 2025 года стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости Сочи составила 306,6 тыс. руб., увеличившись на 12%, что позволило курорту войти в число лидеров роста среди 50 крупнейших городов России. В то же время эксперты отмечают, что рынок недвижимости переходит в стадию зрелости, где корректность ценообразования становится ключевым фактором для успешных сделок.

Мария Удовик