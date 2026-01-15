В горах Сочи усилят меры безопасности из-за снегопада и ветра

В утренние и дневные часы 16 января в предгорной и горной зоне Сочи прогнозируется сильный снег. Неблагоприятные погодные условия также затронут федеральную территорию «Сириус», где в течение суток ожидается налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным метеорологов, в регионе усилится юго-восточный ветер, местами с порывами до 20 м/с. В акватории Черного моря прогнозируется волнение до четырех баллов при высоте волн до двух метров. В горной местности на высотах свыше 500 м сохраняется слабая лавинная опасность.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды все городские службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина переведены на усиленный режим работы. Контроль за развитием ситуации осуществляет городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности. Въезд в горный кластер для автомобилей, не оснащенных зимними шинами, временно ограничен. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Тем не менее сегодня на Мамайском перевале из-за сильного снегопада и плохой видимости сотрудники Госавтоинспекции усилили меры безопасности на дороге. Автоинспекторы регулируют движение, помогают водителям грузовиков и обеспечивают проезд спецтехники для уборки снега.

Правоохранители рекомендуют водителям не ездить на летней резине, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и следовать указаниям регулировщиков.

Экипажи Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме до улучшения погоды, чтобы поддерживать движение и снижать риск аварий на перевале.

Мария Удовик