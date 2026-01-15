Сочи вошел в топ-3 городов по росту цен на первичном рынке жилья Кубани

В Сочи по итогам 2025 года зафиксирован один из самых высоких темпов роста цен на первичном рынке жилья в Краснодарском крае. Несмотря на снижение покупательского спроса, стоимость «квадрата» в новостройках курортного города увеличивалась быстрее, чем в большинстве других локаций региона, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по Краснодарскому краю средняя цена кв. м на первичном рынке за год выросла на 7–10% в зависимости от сегмента и территории. Положительная ценовая динамика сохранялась даже на фоне высоких процентных ставок по ипотеке и общего охлаждения спроса.

Наиболее заметный рост стоимости жилья был зафиксирован в курортных городах — Сочи, Анапе и Геленджике, а также в Краснодаре. При этом рынок региона в целом развивался с неравномерной динамикой, различающейся по локациям и сегментам.

Основной вклад в удорожание первичного жилья пришелся на вторую половину 2025 года. Рост цен был обусловлен сочетанием факторов, включая относительную стабилизацию спроса, смягчение условий по ипотечным программам, ограниченное предложение новых проектов в ряде территорий и ожидания дальнейшего повышения стоимости недвижимости.

К концу года в крупнейших городах Кубани, включая Краснодар, средняя цена кв. м увеличилась примерно на 7% по сравнению с 2024 годом. В последнем квартале 2025 года также наблюдалась активизация спроса, связанная с ожиданиями возможного ужесточения ипотечных условий в 2026 году, что поддержало ценовую динамику на первичном рынке жилья региона.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте спрос на жилье в новостройках по итогам 11 месяцев 2025 года снизился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период в Сочи было реализовано около 800 объектов первичного жилья, тогда как за январь—ноябрь 2024 года продажи составляли 3,2 тыс. лотов.

Мария Удовик