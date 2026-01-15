Сочи стал одним из пяти аэропортов, исполнивших предупреждение ФАС

Аэропорт Сочи стал одним из пяти крупнейших российских аэропортов, которые отменили отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. Ранее ФАС России выявила нарушения в работе аэропортов, когда операторы самостоятельно устанавливали дополнительную плату за регистрацию, которая должна входить в базовый тариф за обслуживание пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральная антимонопольная служба проводила совместную проверку с Минтрансом России и Генпрокуратурой и установила, что отдельный тариф взимали аэропорты Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары, Сочи, Тобольска и Челябинска. В 15 случаях были выявлены признаки нарушения п. 3 ч.1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

После получения предупреждений операторы аэропортов Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Челябинска и Сочи прекратили взимание отдельного тарифа. В ФАС подчеркнули, что расходы на регистрацию пассажиров должны быть включены в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров, а любые самостоятельные надбавки недопустимы.

Аналитики отмечают, что исполнение предупреждений ФАС улучшает конкурентную среду и снижает финансовую нагрузку на авиакомпании и пассажиров, особенно в курортных направлениях, таких как Сочи.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба предупредила операторов 12 крупных аэропортов России, включая Краснодар, о нарушениях, связанных с дополнительной платой за использование платформы для регистрации пассажиров. В случае игнорирования требований будут возбуждены антимонопольные дела против нарушителей, к которым также относятся аэропорты Благовещенска, Волгограда и других городов.

Мария Удовик