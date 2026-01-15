Осадки в Сочи сменятся снегом на фоне похолодания на юге России

В Сочи в ближайшие дни дожди начнут переходить в снег на фоне резкого похолодания и ухудшения погодных условий на юге России. Об этом сообщают региональные гидрометцентры, связывая изменения погоды с влиянием активного циклона.

По данным центра погоды «Фобос», циклон принесет в регионы Южного федерального округа снегопады, усиление ветра, туманы и гололедицу. В Краснодарском крае и Республике Адыгея на 15 и 16 января прогнозируются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а также изморозь и порывистый ветер скоростью до 15–20 м/с, местами — до 25 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом в регионе действует штормовое предупреждение.

Ожидается налипание снега на линии электропередачи и деревья, что классифицируется как опасное погодное явление. На дорогах сохранится сложная обстановка из-за гололедицы, что может затруднить движение транспорта. Снегопады в Краснодарском крае начались с начала недели: в отдельных районах выпала значительная часть месячной нормы осадков.

По информации метеорологов, минусовые температуры в Краснодарском крае и других регионах юга России будут усиливаться до конца недели. В Адыгее прогнозируются мокрый снег и снег в горах, туманы в предгорьях и лавиноопасность на высотах свыше 500 м над уровнем моря. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минус 5–6 градусов.

Тем временем в Сочи продолжается работа по устранению последствий неблагоприятных погодных условий, вызванных продлением штормового предупреждения. В Лазаревском районе и Краснополянском поселковом округе наблюдался мокрый снег, местами сильный, с осадками до 28 мм в районе Солохаула. На прибрежной территории зафиксированы дожди.

Мария Удовик