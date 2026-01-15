Департамент по охране окружающей среды Сочи возглавил Андрей Никончук

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: директором департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности стал Андрей Никончук. Это следует из информации, размещенной на сайте мэрии города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Андрей Никончук занял место Александра Гиньковского, который возглавлял департамент два года. Причины, по которым произошла кадровая перестановка, в пресс-службе администрации не сообщили.

Биография господина Никончука на сайте мэрии отсутствует. По данным из открытых источников, он родился 5 февраля 1976 года. 10 лет проработал в администрации Сочи начальником управления потребительского рынка и услуг. Покинул этот пост в январе 2022 года.

Андрей Куценко