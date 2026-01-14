Керим Гасымов стал новым лидером азербайджанцев на Урале

В Екатеринбурге новым главой «Союза Азербайджан-Урал» избрали 69-летнего экс-сотрудника МВД Керима Гасымова, сообщил «Ъ-Урал» господин Гасымов. Новоизбранный лидер отказался от подробных комментариев, ссылаясь на негативный опыт общения с другой прессой. Однако в разговоре с «Ъ-Урал» он успел отметить, что диаспора «держит путь на сохранение единства в рамках консервативных взглядов». Отметим, выборы прошли 10 января в Окружном доме офицеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В СМИ также распространяется фотография предвыборной листовки Керима Гасымова. Там указано, что он родился в многодетной семье, окончил специальную школу МВД СССР и Свердловский филиал Академии МВД РФ. 35 лет служил в МВД, имеет звание полковника милиции. Его девиз: «Единство азербайджанцев и дружба с Россией — гарантия успешного процветания науки, образования, культуры, спорта и бизнеса».

Напомним, прежним лидером азербайджанцев на Урале был Видади Мустафаев, избранный на пост первого сентября прошлого года. В разговоре с «Ъ-Урал» он отмечал, что в приоритете его управления — интеграция «диаспоры» в общество и законы Российской Федерации. Однако уже через три месяца силовики задержали Мустафаева. Правоохранители предъявили ему обвинения в мошенничестве (ч.4, ст.159 УК РФ). По данным предварительного расследования, Видади Мустафаев мошенническим путем похитил у своего знакомого, гражданина Азербайджана Навруза Садатова, 16 млн руб.

По данным «Ъ-Урал», преступный эпизод может быть связан с покупкой автомобиля Porsche. По одной из версий, Видади Мустафаев не заплатил за автомобиль, купленный у Садатова. По иной версии, он получил машину и 1 млн руб. за должность заместителя главы диаспоры, но не исполнил обещание. Когда он отказался возвращать деньги и машину, Садатов написал заявление, которое и легло в основу уголовного дела против главы общины. Суд, заслушав ходатайство обвинения об избрании меры пресечения, отправил Мустафаева в СИЗО до 31 января 2026 года.

Отметим, что до занимаемой должности Мустафаев проходил фигурантом по делу о взятке сотруднику УФСБ от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина.

До Видади Мустафаева место лидера азербайджанской диаспоры занимал Шахин Шыхлински. Но летом прошлого года, после массовых задержаний уроженцев Азербайджана, которые, по версии следствия, входили в этническую ОПГ, действовавшую на территории региона более 20 лет, задержали и самого Шыхлински. Сначала 1 июля у ТЦ «Баку Плаза» его автомобиль блокировали сотрудники спецназа. За рулем находился сын главы диаспоры Мутвалы Шыхлински, который сбил на автомобиле одного из силовиков. Вскоре он был арестован по обвинению по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Его адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Шахина Шыхлински доставили в СКР для допроса и отпустили. Он попытался скрыться, но позже был задержан в Москве и доставлен в Екатеринбург, где вскоре его поместили в СИЗО №1.

15 января 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга начнет рассматривать уголовное дело в отношении азербайджанцев с участием присяжных заседателей.

Артем Путилов