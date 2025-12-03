Главу азербайджанской общины на Урале Видади Мустафаева арестовали до 31 января

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 31 января 2026 года главу азербайджанской общины Видади Мустафаева, сообщает корреспондент «Ъ-Урал». Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным предварительного расследования, Видади Мустафаев мошенническим путем похитил у своего знакомого, гражданина Азербайджана Навруза Садатова, 16 млн руб. По данным «Ъ-Урал», преступный эпизод может быть связан с покупкой автомобиля Porsche. По одной из версий, Видади Мустафаев не заплатил за автомобиль, купленный у Садатова. По другой версии, он получил машину и 1 млн руб. за должность заместителя главы диаспоры, но не исполнил обещание. Когда он отказался возвращать деньги и машину, Садатов написал заявление, которое и легло в основу уголовного дела против главы общины.

Видади Мустафаев заявляет, что бывший друг его оговорил. «С потерпевшим у меня были экономические отношения. Планировали реализовать ряд проектов на озере Шарташ. Наши отношения закончились после того, как потерпевшие от Садатова обратились — одного он развел с машиной, а со второй заключил фиктивный брак ради получения гражданства. Когда я узнал это и хотел встретиться с ним, то он сразу начал бегать и скрываться. Моя деятельность не связана с преступностью, я не бандит. Загранпаспорт я готов сдать, валюты у меня никакой нет. У меня на иждивении двое молодых людей, мама», — рассказал Мустафаев.

Напомним, ранее в Кировский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело группы уроженцев Азербайджана во главе с бывшим лидером диаспоры Шахином Шыхлински, обвиняемых в убийствах прошлых лет. Видади Мустафаев занял место Шахина Шыхлински после его ареста.

Артем Путилов