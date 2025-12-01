Нового главу азербайджанской общины на Урале Видади Мустафаева задержали

Новый глава азербайджанской общины на Урале Видади Мустафаев задержан, сообщил «Ъ-Урал» источник. Напомним, он возглавил местную диаспору в сентябре вместо арестованного Шахина Шыхлински.

Ранее Видади Мустафаев уже был фигурантом уголовного дела о взятке сотруднику УФСБ от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. Сейчас, по словам источника «Ъ-Урал», его задержание может быть связано с продажей земельного участка.

Редакции «Ъ-Урал» связаться с Видади Мустафаевым не удалось.

Артем Путилов, Полина Бабинцева