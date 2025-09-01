Видади Мустафаев стал новым главой азербайджанской общины на Урале

В Екатеринбурге вместо арестованного Шахина Шыхлински главой азербайджанской общины и «Центра культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала» стал Видади Мустафаев, сообщил «Ъ-Урал» сам господин Мустафаев. В 2024 году он проходил посредником в даче взятки между экс-главой Североуральска и сотрудника УФСБ по Свердловской области.

«Мы упразднили понятие «диаспоры», поскольку оно везде себя дискредитировало. Мы — за интеграцию в общество и законы Российской Федерации. В «центре» мы будем воспитывать молодежь, активно помогать солдатам на специальной военной операции (СВО). Организуем молодежный бизнес клуб, в котором мы будем обучаться технологиями управления и производства»,— рассказал Видади Мустафаев.

Напомним, в начале августа бывший глава диаспоры и председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации (СООНКО) Шахин Шыхлински был помещен в СИЗО №1 Екатеринбурга по решению Басманного районного суда Москвы, который принял решение о его заочном аресте 18 июля, когда тот находился в федеральном розыске. По данным источника «Ъ-Урал», в отношении экс-главы диаспоры могли быть возбуждены два уголовных дела: по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее Видади Мустафаев проходил по делу о взятке сотруднику УФСБ от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. По данным следствия, в 2021 году силовик за вознаграждение обещал оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении сотрудников администрации города уголовное дело, и «минимизировать возможные последствия». Как считает следствие, Видади Мустафаев участвовал в качестве посредника в передаче 10 млн руб. сотруднику УФСБ.

Артем Путилов