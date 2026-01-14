Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Урале суд арестовал трех мужчин по делу об изнасиловании 15-летней школьницы

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу еще двух обвиняемых в изнасиловании 15-летней девочки, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Эльнур Гаан и Николай Силов помещены под стражу до 11 марта. Им предъявлены обвинения по п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору). Решение в силу не вступило и может быть обжаловано. Ранее суд арестовал еще одного обвиняемого — Эдуарда Шафикова.

По данным Е1, преступление в отношении школьницы произошло в ночь с 10 на 11 января. Перед этим она поругалась с опекунами и ушла из дома. Один из подозреваемых встретил ее на улице и отвел в квартиру в Академическом районе. Затем он ушел и вернулся со своими друзьями, вместе с которыми совершил изнасилование.

Ирина Пичурина

