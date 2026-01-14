Одного из обвиняемых в изнасиловании девочки в Екатеринбурге отправили под арест

В Екатеринбурге Ленинский районный суд заключил под стражу Эдуарда Шафикова по п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Шафиков

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга Эдуард Шафиков

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Он будет находиться под стражей до 11 марта, решение не вступило в силу. Следствие ходатайствует об аресте еще двух обвиняемых в этом же преступлении.

Ранее портал Е1 сообщил, что преступление в отношении 15-летней школьницы произошло в ночь с 10 на 11 января. Перед этим она поругалась с опекунами и ушла из дома. Один из подозреваемых встретил ее на улице, отвел в квартиру в Академическом районе и ушел. Позднее он вернулся со своими друзьями, вместе с которыми совершил насилие.

Ирина Пичурина