Производство зерна на Кубани снизилось на 14,3% в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году было намолочено 11,6 млн т зерна, что на 14,3% меньше показателя предыдущего года. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении региона Краснодарстата.

Урожай подсолнечника составил 756,6 тыс. т в весе после доработки, что на 18,8% ниже уровня предыдущего года. Производство сахарной свеклы сократилось на 7,9%, до 6,8 млн т.

Положительную динамику показали картофель и овощи. Сбор картофеля вырос на 3%, до 380,6 тыс. т, а овощей — на 1,6%, до 711,1 тыс. т.

Основную долю зерна вырастили сельхозорганизации — 67,7% от общего объема. Им же принадлежит 81,8% производства сахарной свеклы и 53,7% подсолнечника. Картофель традиционно остается культурой личных подсобных хозяйств, которые обеспечили 64,5% урожая.

Фермерские хозяйства собрали 31,7% от общего сбора зерна, 46% семян подсолнечника, 18,2% сахарной свеклы и 24,7% овощей.

На будущий урожай сельхозорганизации края к 1 декабря засеяли озимыми на зерно 1,2 млн га, что на 3,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Зяблевую вспашку провели на 880,8 тыс. га, выполнив 92,8% от уровня 2024 года.

Алина Зорина