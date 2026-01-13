Вино коррупционного разлива

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры, в ходе которого надзор планирует изъять активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на 1,6 млрд руб. В его основу, в частности, легли материалы уголовного дела о взятках. При обысках у экс-мэра и его родных обнаружили десятки миллионов рублей наличными, коллекцию часов, стоимость некоторых из которых сравнима с ценой однокомнатной квартиры в столице, а также редкие вина.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В иске, который Хостинский райсуд Сочи планирует рассмотреть 14 января, Генпрокуратура указывает, что господин Копайгородский в должности главы курортного города работал почти пять лет — с 11 сентября 2019 года по 15 мая 2024 года, до этого еще столько же проработал на руководящих должностях в администрации Краснодарского края.

Прокуратура отмечает, что Алексей Копайгородский обязан был предоставлять сведения о доходах и имуществе на себя, свою жену и детей. До 2022 года супругой экс-мэра была Анастасия Гредина, родившая ему двух детей, а позже — Янина Копайгородская. С ней еще до развода Алексей Копайгородский состоял «фактически в семейных отношениях»: от нее у чиновника в 2021 году появилась дочь, а уже в 2023 году двойняшки — мальчик и девочка. До этого у самой госпожи Копайгородской от первого мужа уже было двое детей.

По данным ФНС, с 2014 по 2018 год официальный доход господина Копайгородского составил 7,7 млн руб., а в 2019–2023 годах — 8,5 млн руб. Какой-либо недвижимостью он не владел. Доходы его первой супруги доходили до 37,5 млн руб. В ИП «Гредина А. Д.» кроме нее самой сотрудников не имелось, указывает надзор.

Прокуратура полагает, что обладателем 77 объектов элитной жилой и коммерческой недвижимости стоимостью 1,6 млрд руб., оформленной главным образом на вторую жену экс-мэра, а также его родственников и доверенных лиц, мэр Сочи стал в результате коррупции.

Стоимость имущества многократно превысила официальный доход чиновника, а поскольку нет сведений о легальности его приобретения, говорится в иске, в соответствии со ст. 235 ГК РФ активы подлежат обращению в доход государства.

В числе собственности, которую надзор просит изъять в казну, фигурируют десяток автомобилей (в том числе Porsche 911 и пять Mercedes), земельные участки и 14 квартир. Две из них находятся в Геленджике, девять — в центре Сочи, одна — в Санкт-Петербурге в 500 м от Эрмитажа, а еще две — в престижных столичных ЖК «Павелецкая-Сити» и на Цветном бульваре.

В иске говорится, что «для сокрытия» своего реального имущественного положения экс-мэр Сочи оформил и второй жене статус индивидуального предпринимателя. Официально ИП «Копайгородская Я. Н.» занималась покупкой и продажей земельных участков. Помимо этого супруга мэра стала учредителем ряда фирм: ООО «ТМ Отражение» (предоставляло гостиничные услуги), ООО «Хугге» (вело ресторанный бизнес), а также ООО «Алекс», владевшего салонами красоты. Еще одно ее ООО — «Бизнес комфорт-Юг» — сдавало в аренду такси с водителями.

Интересно, что после регистрации брака в июле 2023 года супруги Копайгородские заключили брачный договор, в соответствии с которым доходы от предпринимательской деятельности оставались в собственности жены.

При этом ее муж-мэр «не имел зарегистрированного права собственности на какое-либо движимое имущество» или транспорт, отмечается в заявлении. Надзор обращает внимание на то, что до второго брака предпринимательская жилка у госпожи Копайгородской практически отсутствовала: с 2014 по 2016 год ее доход составил всего 892 тыс. руб., с 2017 по 2021 год она его вообще не имела, тогда как ее первый муж господин Давлатов, организовывавший работу сочинских ярмарок и Адлерского рынка в 2021–2024 годах, зарабатывал совсем немного — от 800 тыс. до 1,2 млн руб. ежегодно.

Выйдя замуж во второй раз, госпожа Копайгородская сумела заработать как индивидуальный предприниматель в 2021 году всего 25 тыс. руб. В 2022 году ее доход составил 12,2 млн руб., а в 2023 году — уже почти четверть миллиарда — 249,8 млн руб. Статус ипэшника получила в 2022 году и мать мэра Галина, занявшись развитием туризма в Краснодарском крае. Однако она проработала в этом качестве лишь до января 2024 года, получив прибыль за два года почти в 27 млн руб.

По версии прокуратуры, чтобы «сокрыть ряд объектов недвижимости», господа Копайгородские оформили их на близких и доверенных лиц. Так, собственником двухсотметровой квартиры госпожи Копайгородской в Краснодаре в сентябре 2024 года стал столичный адвокат Евгений Дворовенко, «фиктивно» купивший у нее жилье за 80 млн руб. и в том же месяце ставший защитником женщины по уголовному делу.

Четыре квартиры на улице Цюрупы в Сочи (они проходят как предмет взятки в уголовном деле господ Копайгородских) первоначально были оформлены на юриста Полину Чернышенко. Потом жилье переоформили на Екатерину Минковскую. Личный же помощник госпожи Копайгородской Родион Каграманян стал обладателем двух земельных участков в Хостинском районе и Сочи, а также автомобилей Audi F8L и Genesis G90, хотя его доходы, как и других вышеперечисленных лиц, не позволяли их купить.

Надзор обращает внимание, что при обысках у господ Копайгородских и их родных нашли в общей сложности 62 млн руб., $40 тыс. и €2,1 тыс., а также множество предметов роскоши, в том числе люксовых часов и ювелирных изделий.

При задержании у экс-мэра изъяли часы Рanerai стоимостью 834 тыс. руб. А в доме супругов Копайгородских была обнаружена коллекция из почти двух десятков мужских и женских наручных часов известных марок: Breguet, Hublot, Cartier, Blancpain и других, в том числе лимитированных серий. Среди них были мужские часы Patek Philippe Geneve за 4 млн и 5 млн руб., Breguet 775 стоимостью 10 млн руб. и женские Patek Philippe Geneve, оцененные специалистом в 14 млн руб.

По стоимости с ними могли конкурировать разве что ювелирные изделия бывшей первой леди Сочи. Среди них наиболее ценными оказались два золотых кольца с сапфирами и изумрудами за 13 млн и 11 млн руб., а также серьги с аналогичными камнями, оцененные в 12 млн и 11 млн руб. соответственно. Также у госпожи Копайгородской хранился бриллиант в 2 карата стоимостью 3,5 млн руб.

В числе найденного интерес вызывают: два канделябра на пять свечей за 250 тыс. руб. каждый, «Сказание о земле русской», изданное в 2013 году, стоимостью 209 тыс. руб., а также кремневое ружье за 300 тыс. руб. Согласно выводам специалиста, последнее было изготовлено из дамасской стали придворным стамбульским оружейником в начале XIX века и представляет культурную ценность.

Также супруги Копайгородские оказались ценителями дорогого вина, хранившегося у них дома в Сочи. Оно было оценено специалистами от 600–700 тыс. руб. за бутылку (например, Petrus Pomerol урожая 2017 года) до 2 млн руб. (Romanee-Conti урожая 2006 года). Всего стоимость найденной у них коллекции вин составила 7 млн 720 тыс. руб.

Все вышеназванное, включая более двух десятков православных икон, не представляющих культурной ценности, прокуратура просит обратить в доход государства.

Сами господа Копайгородские незаконность происхождения имущества отрицают. Так, по словам адвоката Елизаветы Меткиной, вино и часы являются «личным имуществом» ее доверительницы. «Соответствующие предметы были получены ею как подарки еще до заключения брака с Алексеем Копайгородским, а потому не могут быть автоматически приписаны супругу и тем более его должности»,— заявила “Ъ” адвокат. Она отметила, что «российское право пока не знает презумпции: чем дороже бутылка — тем ближе она к муниципальному бюджету». «Коллекционное вино — это, как правило, подарок или элемент частной коллекции; часы — аксессуар, а не финансовый документ. Их высокая оценочная стоимость сама по себе ни о чем не свидетельствует. Для этого нужны надлежащие доказательства причинно-следственной связи, а не дегустационные впечатления и не арифметика нулей»,— заявила госпожа Меткина. Она полагает, что бутылки Petrus и Patek Philippe не могут превратиться в «вещдоки должностного злоупотребления» только потому, что стоят дорого. «А правовая квалификация делается судом на доказательствах, а не по принципу “один сомелье сказал”»,— заметила адвокат.

Мария Локотецкая