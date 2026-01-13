Глава кубанской «Опоры»: упрощенный ввоз электроники удерживает цены

Продление режима упрощенного ввоза электроники в условиях санкций работает на удержание цен на нее. Такое мнение относительно решения правительства России «Ъ-Кубань» высказал председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков.

«Я считаю это решение правильным, так как в условиях санкций и вынужденного параллельного импорта стандартная процедура часто упирается в необходимость предоставлять набор документов от производителя. Из-за этого партии могут задерживаться, а в случае неполного пакета документов ждать отправления несколько месяцев»,— заявил он «Ъ-Кубань».

Также он отметил, что упрощенный режим позволяет оформлять нужные справки через отраслевые ассоциации и в ряде случаев уменьшает требования к предоставлению сведений для товаров и комплектующих, ввозимых для промышленного производство в России.

«Если бы упрощенный режим не был продлен, то выросли бы риски задержек на таможне, усложнились поставки и сузился ассортимент. И конечно, во многих случаях техника подорожала бы из-за дополнительных затрат на оформление, простоев и ухудшения конкурентной среды»,— добавил глава кубанской «Опоры».

Упрощенный порядок ввоза в Россию некоторых видов электронных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем, раций) был введен в 2022 году. Впоследствии его действие неоднократно пролонгировалось. На этот раз — до конца 2026 года.

Речь идет о временном отказе от стандартной процедуры нотификации на технику и получения специального документа, который требуется для всех электронных устройств, которые поддерживают возможности шифрования. По умолчанию для получения нотификации для их ввоза в Россию изготовитель должен обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ. Упрощенный же порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, также он освобождает импортеров от предоставления таможне сведений о нотификации, если ввозимые устройства являются комплектующими для промпроизводства оборудования на территории РФ.

