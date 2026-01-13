Главные новости к утру 13 января

В результате атаки беспилотников ВСУ на Воронеж в ночь на 11 января повреждения получили 55 жилых домов и более 80 автомобилей. По словам мэра города Сергея Петрина, по поручению губернатора уже начались работы по восстановлению остекления в поврежденных зданиях. Всего осматриваются 43 дома частного сектора и 12 многоквартирных.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин для стран, ведущих бизнес с Ираном. «С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

МТС-банк в конце 2025 года завершил сделку по приобретению контроля над «РНКБ Страхованием». В первую очередь покупатель рассчитывает развивать insurtech, используя клиентскую базу финансового холдинга. При этом приобретается фактически только лицензия, так как страховой портфель ранее был передан «Росгосстраху».

13 января в Думе пройдет первое пленарное заседание последней в этом созыве сессии. Как выяснил «Ъ», особое место в планах фракций займут программные партийные инициативы. Например, для единороссов приоритетом останется поддержка участников СВО, коммунисты сделают акцент на реформе трудового и выборного законодательства, эсеры продолжат работу над вопросами миграции, а «Новые люди» позаботятся о бизнесе.

Объем рекламы в печатных и онлайн-СМИ сократился в 2025 году на 13% и 3% соответственно. За год сегмент потерял более 1,2 млрд руб. Участники рынка прогнозируют, что в 2026 году тенденция к сокращению рекламных бюджетов в СМИ продолжится из-за изменений трендов в медиапотреблении и роста издержек.

12 января американский конгрессмен Рэнди Файн внес на рассмотрение законодательного органа проект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». «Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты»,— уточнил он.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что чат-боты Grok и Google Gemini до конца января будут запущены в Минобороны США. Нейросетям предоставят «все необходимые данные» из военных IT-систем, включая базы данных разведки. Господин Хегсет также отметил, что модели искусственного интеллекта «будут внедрены во все несекретные и секретные сети» оборонного ведомства.

Apple заключила соглашение с Google на использование ИИ-моделей Gemini в обновленной версии голосового помощника Siri. Партнерство открывает технологиям Google доступ к более чем 2 млрд активных устройств Apple.

Испанская полиция при проверке судна, следовавшего из Бразилии в Европу, обнаружила на борту 10 тонн кокаина. Стоимость перехваченной партии оценивается в €400 млн. В сообщении Национальной полиции Испании отмечается, что это крупнейшая партия кокаина, когда-либо конфискованная в стране.