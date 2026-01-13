Apple будет использовать ИИ-модель Google Gemini для следующей версии Siri

Apple заключила соглашение с Google на использование ИИ-моделей Gemini в обновленной версии голосового помощника Siri. Партнерство открывает технологиям Google доступ к более чем 2 млрд активных устройств Apple.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Google, после тщательной оценки Apple признала технологии Gemini «наиболее эффективной основой» для своих фундаментальных ИИ-моделей. Они будут использоваться не только в Siri, но и в других будущих функциях компании.

Финансовые условия сделки не раскрываются. При этом соглашение развивает давнее партнерство, в рамках которого Google уже является поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple, принося последней десятки миллиардов долларов ежегодно.

В конце 2024 года Apple уже интегрировала ChatGPT от OpenAI в Siri для ответов на сложные вопросы, напомнил Reuters. Однако новая сделка отводит OpenAI вспомогательную роль, оставляя за Gemini статус основного ИИ-движка.