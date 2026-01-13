Трамп ввел пошлины в 25% для стран, ведущих бизнес с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин для стран, ведущих бизнес с Ираном. «С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

По информации Bloomberg, главные торговые партнеры Ирана — Индия, Турция и Китай.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает любые действия против Ирана из-за жесткого подавления протестов, в том числе и авиаудары, но «первым вариантом» считает дипломатию.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в Тегеране 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен. По данным правозащитной организации HRA погибли как минимум 544 человека.

Подробнее о причинах протестов — в материале «Ъ» «Санкции добрались до иранских улиц».