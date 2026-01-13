«РНКБ Страхование» сменило группу

МТС-банк в конце 2025 года завершил сделку по приобретению контроля над «РНКБ Страхованием». В первую очередь покупатель рассчитывает развивать insurtech, используя клиентскую базу финансового холдинга. При этом приобретается фактически только лицензия, так как страховой портфель ранее был передан «Росгосстраху». По оценке экспертов, сумма сделки может быть сопоставима с капиталом компании, однако в дальнейшем потребуются значительные финансовые вложения для ее развития.

Как стало известно “Ъ”, в конце 2025 года завершилась сделка по приобретению МТС-банком 100% «РНКБ Страхования». По словам собеседника “Ъ” на страховом рынке, банк планирует сохранить топ-менеджмент компании. По словам источника “Ъ”, близкого к банку, таким образом планируется оптимизировать процессы и снизить зависимость от страховых партнеров, поскольку банк будет продавать собственные страховые продукты, а не выступать посредником. Первый положительный финансовый результат возможен в 2026-м и планируется рост вклада в чистую прибыль банка от направления до 2030 года, отмечает он.

В марте 2023 года «РНКБ Страхование» вошло в периметр группы ВТБ после приобретения ею банка РНКБ. Бывший глава МТС-банка Илья Филатов в ноябре 2024 года заявлял об интересе к страховым активам. В июне 2025 года РНКБ был присоединен к ВТБ, а в июле компания «РНКБ Страхование» передала страховой портфель «Росгосстраху» (входящему в группу ВТБ). В конце декабря совет директоров МТС-банка рассматривал вопрос «об участии банка в уставном капитале юридического лица», однако подробностей не раскрыл. В МТС-банке и «РНКБ Страховании» не ответили на запрос “Ъ”. В ВТБ отказались от комментариев.

По данным отчетности по МСФО, за девять месяцев 2025 года чистый процентный доход МТС-банка достиг 31,4 млрд руб., чистые комиссионные доходы — 11,8 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 9,5 млрд руб. Согласно данным «Интерфакса», на 30 сентября 2025 года банк занимал 19-е место по активам (798 млрд руб.). «РНКБ Страхование» работает на российском рынке с января 2021 года. Согласно отчетности по РСБУ, на начало 2025 года капитал компании составлял 505 млн руб. Компания имеет лицензии на добровольные виды личного страхования (от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование), а также добровольное имущественное страхование.

МТС-банк уже много лет занимается банкострахованием в отношении физических лиц, получая за это комиссию. По данным МСФО, за девять месяцев 2025 года агентское вознаграждение от продажи страховых продуктов достигло 4,2 млрд руб. «Покупка страховой компании является следующим шагом, который позволяет оптимизировать затраты, увеличить свой доход за счет меньшей налоговой нагрузки»,— отмечает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. Приобретаемая компания в первую очередь предназначена для развития insurtech (использования цифровых технологий для повышения эффективности, улучшения клиентского опыта и создания новых моделей в страховой отрасли) как в масштабах банка, так и в масштабах МТС с 80 млн абонентов, отмечает источник “Ъ”, близкий к банку.

Однако банк фактически приобрел только страховые лицензии.

Поэтому стоимость сделки не может быть существенной и, скорее всего, ограничена размером страховых резервов и ИТ-инфраструктурой, считает директор практики стратегического консультирования компании Neo Никита Дровосеков. Если приобретается исключительно лицензия, то сумма сделки небольшая, 500–800 млн руб., оценивает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Такого рода сделки имеют простую линейную структуру без сложных дополнительных условий и многоуровневых акционерных соглашений»,— отмечает он.

По словам экспертов, приобретение лицензии эффективнее, чем строить собственного страховщика. Очевидно, что холдинг собирается выстраивать страховой бизнес, опираясь на собственные экосистему и модель бизнеса, «поэтому для таких целей нужно было приобретение малой страховой компании, не обремененной обязательствами», говорит господин Дровосеков. Покупатель избегает рисков, связанных с качеством старого портфеля, резервами и убыточностью, а сама сделка не несет репутационных или финансовых «хвостов», отмечает господин Гришунин. «Срок запуска сокращается примерно на год, ниже трансакционные и регуляторные издержки, отсутствует необходимость глубокой интеграции портфеля»,— указывает он.

Однако, по словам экспертов, МТС-банку, вероятно, придется понести дополнительные затраты. «Для реализации амбициозных планов в insurtech банку потребуются значительные инвестиции, в первую очередь это IT-платформа плюс инвестиции в маркетинг и команду, также потребуется операционная инфраструктура»,— считает господин Гришунин. По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, сумма вложений может составить сотни миллионов рублей.

