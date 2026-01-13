Депутаты расставят предвыборные акценты

13 января в Думе пройдет первое пленарное заседание последней в этом созыве сессии. Как выяснил “Ъ”, особое место в планах фракций займут программные партийные инициативы. Например, для единороссов приоритетом останется поддержка участников СВО, коммунисты сделают акцент на реформе трудового и выборного законодательства, эсеры продолжат работу над вопросами миграции, а «Новые люди» позаботятся о бизнесе.

По словам первого вице-спикера Александра Жукова («Единая Россия»), главным приоритетом для единороссов на протяжении всего года будет поддержка участников СВО и членов их семей. Кроме того, в центре внимания фракции социальная поддержка граждан, и в первую очередь семей с детьми и многодетных, рассказал “Ъ” господин Жуков: «Продолжим работу по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Рассмотрим законопроекты о единой цифровой платформе "ГосТех", об обеспечении единого подхода в регионах и муниципальных образованиях к развитию инвестиционной деятельности, о лицензировании деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией. Также продолжим работу в части противодействия преступлениям, совершаемых с использованием коммуникационных технологий, и по совершенствованию миграционного законодательства».

Коммунисты будут настаивать на принятии таких своих программных инициатив, как Избирательный и Трудовой кодексы. «Мы бы хотели, чтобы в России появился один документ, где были бы сведены четкие и понятные правила проведения избирательной кампании. Также мы бы хотели зафиксировать отказ от вредоносных вещей вроде электронного дистанционного голосования и так далее»,— пояснил “Ъ” член фракции Дмитрий Новиков. Правда, проект Трудового кодекса от КПРФ Дума недавно отклонила, но вносить законопроекты заново коммунистам «не впервой», напомнил депутат (например, в программе сессии значится уже десятая версия проекта КПРФ «О детях войны»). Другие важные инициативы партии связаны с «более решительным» введением дифференцированной шкалы подоходного налога и изменением подходов к бюджету.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил “Ъ”, что приоритетными для эсеров направлениями останутся поддержка семей с детьми и участников боевых действий, борьба с ростом цен, восстановление справедливости в пенсионной системе и наведение порядка с миграцией. Фракция, в частности, напомнит о своем давнем программном предложении — вахтовом методе работы мигрантов. «Никаких патентов, все мигранты, в том числе из безвизовых стран, оформляют разрешения на работу. Приезжают на конкретную вакансию конкретного работодателя на определенный срок, выполняют работу и уезжают. Мы называем это "принципом трех П": приехал, поработал, попрощался. При этом для работы в России все иностранцы обязательно сдают биометрию»,— пояснил суть инициативы господин Миронов.

ЛДПР, как рассказал “Ъ” ее лидер Леонид Слуцкий, займется экономическими вопросами, фокусируясь на поддержке «человека труда», «защите кошелька каждого» и формировании «экономики для народа» в рамках своей программы «новой индустриализации России». «Важным в нашей работе станет вопрос легализации новых видов экономической деятельности, в том числе криптовалют. Особое внимание уделим заботе о пенсионерах»,— добавил либерал-демократ. Также ЛДПР будет добиваться принятия закона об обязанности банков автоматически снижать ставки по действующим кредитам при снижении ключевой ставки ЦБ и подготовит новые инициативы в помощь многодетным семьям и бойцам СВО.

Наконец, «Новые люди» продолжат продвигать инициативы, снижающие нагрузку на бизнес. «Рост налогов — серьезный вызов, поэтому мы уже предложили сначала тестировать любые нововведения в отдельных регионах и только потом вводить их по всей стране. Готовим такой закон. Также важными для нас направлениями остаются внедрение новых технологий и образование»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе фракции.

Как отмечает преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук, в нынешнем созыве законопроекты от оппозиции стали иногда допускать до принятия: «Пока это единичные случаи, но раньше почти все предложения других фракций ветировались парламентским большинством по политическим мотивам, что в целом логично и соответствует мировой практике». Впрочем, это произошло не потому, что оппозиция в Думе стала влиятельнее или качество подготовки ее проектов улучшилось, оговаривается эксперт: «Скорее это конъюнктурное явление, связанное с общей установкой на консолидацию политических сил, а также фактор внепартийного статуса председателя правительства». Кстати, Белый дом тоже стал чаще давать на депутатские законопроекты положительные отзывы или выдвигать замечания по существу — независимо от того, кто является их инициатором, добавляет господин Склянчук.

Ксения Веретенникова