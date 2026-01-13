Более 55 домов было повреждено при атаке дронов на Воронеж

В результате атаки беспилотников ВСУ на Воронеж в ночь на 11 января повреждения получили 55 жилых домов и более 80 автомобилей.

По словам мэра города Сергея Петрина, по поручению губернатора Александра Гусева уже начались работы по восстановлению остекления в поврежденных зданиях. Всего осматриваются 43 дома частного сектора и 12 многоквартирных.

Также ведется оценка ущерба транспортным средствам. На данный момент поступило более 80 заявлений от владельцев, отметили власти.

В результате атаки на Воронежскую область пострадали несколько человек. Одна из раненых позже скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы. Глава региона назвал налет на Воронеж одним из самых масштабных с начала военной операции.