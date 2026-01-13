Полиция Испании конфисковала крупнейшую в истории страны партию кокаина

Испанская полиция при проверке судна, следовавшего из Бразилии в Европу, обнаружила на борту 10 тонн кокаина. Груз, расфасованный по 300 мешкам, пытались спрятать среди упаковок с солью. Стоимость перехваченной партии оценивается в €400 млн.

В сообщении Национальной полиции Испании, опубликованном в соцсети X, отмечается, что это крупнейшая партия кокаина, когда-либо конфискованная в стране. Груз на корабле под флагом Камеруна сопровождали 13 членов экипажа. Все они арестованы, на борту также было найдено огнестрельное оружие.

Судно после обыска около 12 часов дрейфовало в море, а затем было отбуксировано на Канарские острова. Операция по задержанию груза была подготовлена правоохранительными структурами нескольких стран — Бразилии, Испании, Франции, Великобритании и Португалии.

Влад Никифоров