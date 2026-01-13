Пентагон предоставит чат-боту Grok доступ к своим сетям и базам данных

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что чат-бот Grok, а также Gemini, генеративный ИИ от Google, до конца января будут запущены в Минобороны США. Нейросетям предоставят «все необходимые данные» из военных IT-систем, включая базы данных разведки.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Как сообщает AP News, господин Хегсет также отметил, что модели искусственного интеллекта «будут внедрены во все несекретные и секретные сети» оборонного ведомства.

Как уточняет агентство, подобные заявления сделаны параллельно с международным скандалом вокруг нейросети Grok. В начале января Еврокомиссия обвинила соцсеть X в генерации антисемитского и другого неприемлемого контента с помощью нейросети Grok. Позднее Малайзия и Индонезия заблокировали доступ к Grok. После этого о возможном запрете платформы также заявили власти Великобритании.

В ответ на критику платформа ограничила возможность создавать ИИ-изображения, оставив этот инструмент только для платных подписчиков. Сам Илон Маск ранее отвергал обвинения в том, что именно Grok может использоваться для создания сексуализированного контента, и заявлял, что правительства «просто хотят подавить свободу слова».

Влад Никифоров