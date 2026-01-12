В Конгресс США внесен проект об аннексии Гренландии

12 января конгрессмен Рэнди Файн внес на рассмотрение законодательного органа проект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

«Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты»,— уточнил господин Файн. По его словам, США не могут оставить ситуацию «в руках режимов», которые не уважают ценности Штатов и стремятся подорвать безопасность страны.

В пояснении к проекту указано, что он допускает президента США к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории. Отдельно Конгрессу необходимо предоставить полный отчет, в котором будут отражены изменения в законодательстве, позволяющие завершить принятие Гренландии в статусе американского штата.

Накануне президент Дональд Трамп говорил, что США «так или иначе» получат контроль над Гренландией. В противном случае, убежден он, на остров будут претендовать Китай или Россия.