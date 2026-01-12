Главные новости за 12 января. Сочи

В Сочи весной ожидается первый крупный урожай бананов, выращенных в рамках экспериментального агропроекта. Саженцы были высажены в конце августа и уже вступили в фазу плодоношения. Сейчас на курорте культивируют 15 сортов бананов, отличающихся вкусовыми и внешними характеристиками, при этом в основу проекта заложен промышленный сорт Кавендиш, широко используемый в международном производстве.

В 2025 году объем бюджетных ассигнований на развитие дорожного хозяйства Сочи составил 1,7 млрд руб. Средства были направлены на ремонт, капитальное обновление и восстановление объектов улично-дорожной сети.

Поступления в бюджет Сочи от реализации платного парковочного пространства по итогам 2025 года составили 229,5 млн руб. По сравнению с 2024 годом объем доходов увеличился более чем в два раза.

В Сочи под руководством главы города Андрея Прошунина прошло рабочее совещание с участием заместителей мэра, глав внутригородских районов и руководителей профильных подразделений администрации. Основной темой стала готовность города к ухудшению погодных условий и обеспечение безопасности жителей и гостей курорта.

По итогам новогодних и рождественских праздничных дней туристический поток в Сочи превысил 470 тыс. человек. Из общего числа гостей порядка 281 тыс. составили туристы, разместившиеся в средствах размещения, еще около 190 тыс. — экскурсанты, прибывшие без проживания.

В Краснодарском крае периодически вводятся временные ограничения движения грузового транспорта. Меры принимаются для обеспечения бесперебойной снегоочистки и обработки проезжей части противогололедными материалами.