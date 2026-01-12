Платные парковки принесли бюджету Сочи 229,5 млн рублей в 2025 году

Поступления в бюджет Сочи от реализации платного парковочного пространства по итогам 2025 года составили 229,5 млн руб. По сравнению с 2024 годом объем доходов увеличился более чем в два раза, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Данные были озвучены при подведении итогов работы департамента транспорта и дорожного хозяйства города. Полученные средства направляются на развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.

В отчетном периоде в Сочи продолжалась реализация мер социальной поддержки пассажиров. В 2025 году было оформлено свыше 51 тыс. льготных и социальных транспортных карт, включая карты для педагогов, студентов, школьников, а также детей из семей мобилизованных. Обладателям таких карт предоставляется скидка в размере 50% от стоимости проезда. За год пассажиры совершили более 56 млн безналичных транзакций.

Маршрутная сеть курорта включает 127 маршрутов регулярного сообщения, в том числе 20 межрегиональных. Перевозки осуществляют семь транспортных компаний, включая одно муниципальное предприятие. В ноябре автоперевозчики при поддержке Минпромторга РФ приобрели 75 автобусов малого и среднего класса.

Кроме того, в течение года проводились межведомственные рейды в сфере пассажирских перевозок. В результате проверок были изъяты транспортные средства, задействованные в нелегальных заказных перевозках, джиппинге и таксомоторной деятельности. Для контроля за соблюдением правил парковки в городе расширен парк эвакуаторов и организованы специализированные стоянки во всех районах Сочи.

