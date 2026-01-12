В Сочи готовятся к снегопадам и гололеду в горах и прибрежной зоне

В Сочи под руководством главы города Андрея Прошунина прошло рабочее совещание с участием заместителей мэра, глав внутригородских районов и руководителей профильных подразделений администрации. Основной темой стала готовность города к ухудшению погодных условий и обеспечение безопасности жителей и гостей курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Участники обсудили вопросы оперативного реагирования, устойчивой работы коммунальной инфраструктуры, санитарного состояния городских улиц и территорий горных курортов, а также меры по снижению рисков транспортных заторов и дорожно-транспортных происшествий в горном кластере. Отмечено, что в ближайшие дни ожидаются снегопады в горах, осадки в прибрежной зоне и образование гололедицы на дорогах.

Сообщается, что дорожные и коммунальные службы заранее подготовили необходимый запас техники, персонала и противогололедных материалов для работы в условиях понижения температуры и интенсивных осадков. В целях предотвращения аварийных ситуаций жителям и туристам рекомендовано по возможности отказаться от использования личного транспорта при поездках в Красную Поляну и пользоваться общественным транспортом.

По прогнозам синоптиков, на побережье и в предгорьях ожидаются сильные дожди, которые с понижением температуры перейдут в мокрый снег и снег, возможны налипание осадков на провода и деревья, усиление ветра до 20–22 м/с и гололедица. В горах прогнозируются метели, сохраняется лавинная опасность, а на реках не исключены паводки.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы, ситуацию контролирует оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности и при необходимости обращаться по номеру 112.

Мария Удовик