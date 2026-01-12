Новогодние праздники принесли Сочи турпоток свыше 470 тысяч человек

По итогам новогодних и рождественских праздничных дней туристический поток в Сочи превысил 470 тыс. человек. Из общего числа гостей порядка 281 тыс. составили туристы, разместившиеся в средствах размещения, еще около 190 тыс. — экскурсанты, прибывшие без проживания. Средняя загрузка гостиничной и курортной инфраструктуры города в указанный период достигла 74,7%, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Для координации работы в период зимнего курортного сезона с 29 декабря в Сочи функционировал городской оперативный штаб. В течение двух недель осуществлялся ежедневный контроль состояния горнолыжной инфраструктуры, канатных дорог, средств размещения, торговых объектов, транспортных узлов и парковочных пространств. Пиковые нагрузки на дорожную сеть пришлись на период с 31 декабря по 1 января и совпали с интенсивными снегопадами, что потребовало оперативного реагирования и усиленной работы всех профильных служб.

В 2025 году Сочи принял более 7,93 млн туристов — несколько ниже рекордного уровня 2024 года, однако результат остается устойчивым с учетом текущих условий, уточнил глава курорта Андрей Прошунин.

В период новогодних и рождественских праздников в горном кластере Сочи работали 169 средств размещения. Уровень загрузки здесь составил 75,1%. Туристический поток в горной зоне достиг 166 тыс. человек, включая более 82 тыс. туристов с проживанием и около 84 тыс. экскурсантов. За это время на трех горнолыжных курортах было реализовано свыше 200 тыс. ски-пассов, из которых порядка 130 тыс. пришлось на спортивные категории.

Мария Удовик