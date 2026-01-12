Более 1,7 млрд рублей выделили на дороги Сочи в 2025 году

В 2025 году объем бюджетных ассигнований на развитие дорожного хозяйства Сочи составил 1,7 млрд руб. Средства были направлены на ремонт, капитальное обновление и восстановление объектов улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения на курорте составляет 1217 км. В отчетном году завершен капитальный ремонт улицы Инжирной и участка улицы Гагарина в районе парка «Ривьера». Также начаты масштабные работы на Сухумском и Новороссийском шоссе, а также в переулке Аэровокзальном. Завершение этих проектов запланировано на 2026 год. Общая протяженность объектов превышает 11 км, объем финансирования в 2025 году составил около 268 млн руб.

Отдельное внимание уделялось ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Завершены восстановительные работы в переулке Надежды и на улице Магаданской, продолжается ремонт в переулке Васильковом. На эти цели в 2025 году было направлено порядка 210 млн руб.

Кроме того, выполнен ремонт улично-дорожной сети на 77 объектах общей площадью около 87 тыс. кв. м, включая междворовые проезды и участки, по обращениям жителей и депутатским наказам. Финансирование данного направления составило 287,3 млн руб., уточнили в пресс-службе администрации курорта.

Власти города также сообщили о планах на 2026 год, в числе которых — строительство модульной газозаправочной станции на улице Голенева и модернизация светофорных объектов в рамках развития интеллектуальных транспортных систем.

Мария Удовик