Из-за непогоды движение грузовиков ограничивают на М-4 «Дон»

В Краснодарском крае периодически вводятся временные ограничения движения грузового транспорта. Меры принимаются для обеспечения бесперебойной снегоочистки и обработки проезжей части противогололедными материалами. Ограничения действуют на Молдавановском перевале автодороги М-4 «Дон» на участках, проходящих по территории Горячего Ключа и Туапсинского городского округа, а также на подъезде к Новороссийску в районе перевала Волчьи Ворота на автодороге А-290 Новороссийск—Керчь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным метеорологов, в течение суток 12 и 13 января 2026 года на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» прогнозируется комплекс неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений. На побережье и в предгорных районах ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, которые 13 января перейдут в мокрый снег и снег, местами возможна снежная крупа. Прогнозируется интенсивное налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья, а также образование гололедицы на автомобильных дорогах.

Скорость ветра может достигать 20–22 м/с. В средних и высокогорных районах ожидается очень сильный снег, местами с метелью. На реках и малых водотоках прогнозируется паводочный режим, в отдельных местах с достижением неблагоприятных отметок. В предгорной зоне сохраняется повышенный риск схода селевых потоков малого объема.

Ночью и утром 12 января 2026 года в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидается волнение моря 4–5 баллов с высотой волн до 2 м, днем — до 3 баллов при высоте волн 0,8–1,2 м. В горной местности на высотах свыше 1 тыс. м сохраняется лавинная опасность, на отметках от 500 м — слабая лавинная опасность.

Мария Удовик