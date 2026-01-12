В апреле-мае планируют собрать первый урожай сочинских бананов

В Сочи весной ожидается первый крупный урожай бананов, выращенных в рамках экспериментального агропроекта. Саженцы были высажены в конце августа и уже вступили в фазу плодоношения. В настоящее время на курорте культивируют 15 сортов бананов, отличающихся вкусовыми и внешними характеристиками, при этом в основу проекта заложен промышленный сорт Кавендиш, широко используемый в международном производстве, передает 1tv.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщил гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов, в первый год плодоношения планируется получить урожайность до 35 кг с одного растения. Проект носит экспериментальный характер и направлен на отработку технологий выращивания бананов в российских условиях. В случае подтверждения экономической эффективности его реализация может быть расширена на другие регионы страны, при обязательном использовании тепличных комплексов с автоматизированным управлением микроклиматом.

Отмечается, что бананы, выращенные в Сочи, по своим потребительским качествам будут превосходить импортные аналоги за счет меньших сроков хранения и отсутствия необходимости химической обработки. Планируется, что продукция будет более сладкой, ароматной и востребованной на рынке.

Массовый сбор урожая намечен на апрель-май, при этом первые связки бананов могут появиться уже в конце февраля. Проект рассматривается как часть стратегии по обеспечению продовольственной безопасности курорта, учитывая как потребности местных жителей, так и значительный туристический поток.

Мария Удовик