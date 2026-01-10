Главные новости за 10 января. Ростов-на-Дону и область

Сегодня в Ростовской области с 9:00 до 16:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего в указанный временной период военные сбили над регионами РФ 33 вражеских БПЛА.

Губернатор Юрий Слюсарь и прокуратура региона внесли в Заксобрание проект областного закона «О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Ростовской области». Инициатива направлена на расширение гарантий трудовой занятости для участников боевых действий, включая бойцов СВО, и на обеспечение их социальной адаптации.

В городе Шахты было снижено давление воды в направлении пос. Майский. Причина ограничения подачи ресурса — проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводе. В результате, было ограничено водоснабжение для жителей почти 20 улиц города.

Сегодня днем в Ростовской области силы ПВО сбили украинские БПЛА в Каменске, а также Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах. В результате, были обесточены два хутора, получили повреждения частные дома и автомобили.

В многофункциональные центры Ростовской области поступило более 5,5 тысячи обращений за получением услуг и консультаций по вопросам защиты от кибермошенничества. В марте 2025 года в МФЦ Багаевского района заработал сервис, позволяющий обращаться за помощью любому гражданину, ставшему жертвой мошенников. Уже в июне такой опыт был растиражирован в остальные МФЦ Дона.

В Ростове-на-Дону будет создана единая концепция представления объектов культурного наследия (ОКН) города. Она будет включать не только фото здания в настоящий момент, но и исторические фотографии, а также справочную информацию, инженерную инфраструктуру, перечень прилегающих объектов, и пояснение, что является предметом охраны.