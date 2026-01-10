В городе Шахты ограничили водоснабжение почти двадцати улиц

В городе Шахты снижено давление воды в направлении пос. Майский. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная. По ее словам, причина ограничения подачи ресурса — проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводе по адресу: ул. Устинова, д. 60.

Министр уточнила, что с нестабильным водоснабжением столкнулись жители таких улиц как Депутатская, Майская (д. 26-34), Устинова, Тютчева, Катаева, Степная, Заломова, Образцова, Творческая, Симферопольская, а также переулков Мостовой, Розовый, Зеленый, бульвара Аллейный (д. 2-8), и прилегающих к ним улиц.

«Ответственная организация: ГУП РО “УРСВ”. Ориентировочное время завершения работ 22:00 10 января. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам абонентам»,— резюмировала госпожа Пшеничная.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в городе Шахты из-за аварийно-ремонтных работ на пересечении улицы Столичной и переулка Терешковой снизили давление воды сразу в семи районах.

Ефим Мартов