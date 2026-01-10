Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Днем 10 января военные сбили в Ростовской области 10 украинских беспилотников

Сегодня, 10 января, в Ростовской области с 9:00 до 16:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего, по данным Минобороны, в указанный временной период военные сбили над регионами РФ 33 вражеских БПЛА. Так, семь беспилотников силы ПВО ликвидировали над акваторией Каспийского моря, по четыре аппарата – над Волгоградской и Астраханской областями, по три – над Калмыкией и Краснодарским краем, еще два – над территорией Белгородской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 9 на 10 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря четыре украинских БПЛА.

Ефим Мартов

