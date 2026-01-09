Главные новости за 9 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае энергетики полностью восстановили сети, поврежденные 31 декабря из-за снегопада.

В реках четырех муниципалитетов Краснодарского края зафиксировали подъем уровня воды.

В полдень 9 января в аэропортах Сочи и Краснодара суммарно задерживалось 47р ейсов.

В 2025 году в Краснодарском крае выдано 68 разрешений на возведение многоквартирных домов (МКД), что на 41% меньше, чем в 2024 году (115). При этом объем строительства по выданной документации уменьшился на 31%, до 1,6 млн кв. м.

В Краснодаре сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который ударил 67-летнюю пенсионерку-консьержа.

В Крыму с вечера 10 января и в течение суток 11 января ожидаются сложные погодные условия.