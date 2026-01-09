В Краснодарском крае полностью восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

В Краснодарском крае энергетики полностью восстановили сети, поврежденные 31 декабря из-за снегопада. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Последние несколько дней аварийно-восстановительные работы проводили в отдаленных поселениях Апшеронского района, где были повреждены подводящие к поселкам линии электропередачи в труднодоступных местах»,— сказано в сообщении регионального оперштаба.

Уточняется, что для ликвидации последствий непогоды круглосуточно были задействованы «тысячи специалистов», а также более 130 аварийных бригад электросетевых компаний.

Из-за снегопада электричества лишились 108 тыс. жителей региона в 113 населенных пунктах Мостовского, Курганинского, Гулькевичского, Кавказского, Новокубанского, Белореченского и Апшеронского районов, а также Туапсинского муниципального округа. В большинстве из них подачу электроэнергии удалось восстановить в первые двое суток, добавили в оперштабе.

Дмитрий Холодный