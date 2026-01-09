На Кубани количество новых разрешений на строительство МКД упало на 41%

В 2025 году в Краснодарском крае выдано 68 разрешений на возведение многоквартирных домов (МКД), что на 41% меньше, чем в 2024 году (115). При этом объем строительства по выданной документации уменьшился на 31%, до 1,6 млн кв. м, сообщили «Ъ-Кубань» в департаменте архитектуры и градостроительства региона.

С января по сентябрь 2025 года на Кубани ввели в эксплуатацию 1,6 млн кв. м многоквартирного жилья. По этому показателю регион занял в стране третье место, уступив Москве (3,51 млн кв. м) и Московской области (1,82 млн кв. м). За год падение объема ввода МКД в крае составило 13%.

