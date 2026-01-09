Уровень воды в реках поднялся в четырех муниципалитетах Кубани

Подъем уровня воды в реках зафиксировали в четырех муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Вода в реках достигла опасных и неблагоприятных отметок в Северском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе, а также в Геленджике.

«На текущий момент все реки находятся в руслах. Подтоплений нет»,— отметили в региональном оперштабе.

«Ъ-Кубань» писал, что повышение уровня воды до опасных и неблагоприятных отметок зафиксировали в двух реках Северского района.