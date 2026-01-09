Полиция разыскивает неизвестного, ударившего в Краснодаре пенсионерку-консьержа

В Краснодаре сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который ударил 67-летнюю пенсионерку-консьержа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пенсионерка обратилась в полицию Краснодара 3 января. Правоохранители установили, что пострадавшая, работая консьержем, два дня подряд не пускала злоумышленника в многоквартирный дом. Между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес пенсионерке удар в лицо.

Чтобы установить личность и местонахождение нападавшего, сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия. Пострадавшей назначили медэкспертизу.

«Ъ-Кубань» писал, что напавшего на двух девушек на улице Красноармейской в Краснодаре, заключили под стражу до 6 марта 2026 года.

Дмитрий Холодный