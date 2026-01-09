В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются почти 50 рейсов

В полдень 9 августа в аэропортах Сочи и Краснодара суммарно задерживается 47 рейсов. Это следует из информации онлайн-табло воздушных гаваней.

В Сочи на вылет задерживается восемь рейсов в Москву, три — в Петербург, по одному — в Самару, Киров, Екатеринбург и Казань. На прилет задержаны восемь рейсов из Москвы, два — из Петербурга, по одному — из Перми, Саратова, Тюмени, Екатеринбурга, Казани, Дубая (ОАЭ), Иваново, Кирова, Нижнего Новгорода.

В Краснодаре на вылет задерживается пять рейсов в Москву, по одному в Ташкент (Узбекистан) и Стамбул (Турция). На прилет задержаны пять рейсов из Москвы и один из Стамбула.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи с вечера 8 января и в течение суток 9 января прогнозируют комплекс неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений. В частности, на побережье и в предгорьях курорта пройдут ливни с грозами, а порывы ветра могут достигать 20 м/с.