В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сложных погодных условий

В Крыму с вечера 10 января и в течение суток 11 января ожидаются сложные погодные условия. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В республике прогнозируют дождь и мокрый снег. Местами возможны очень сильные осадки. Также могут образовываться гололедно-изморозевые отложения. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с, местами порывы ветра могут достигать 30 м/с. Кроме того, в реках Крыма возможны подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.

В региональном управлении МЧС рекомендуют гражданам не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море, внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.

Гражданам посоветовали уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков.

Водителям рекомендовали ограничить выезд, быть предельно осторожными на дороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. «В целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров»,— отметили в главке МЧС.

7 января «Ъ-Кубань» писал, что на территории Крыма объявили штормовое предупреждение.

Дмитрий Холодный