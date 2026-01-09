Главные новости за 9 января. Ростов-на-Дону и область

Аварийные бригады в Ростове-на-Дону 9 января 2026 года отключили холодную воду в трех районах. Работы связаны с устранением дефектов на водопроводных сетях. Жители переулков Университетского и Кировского, а также улиц Тельмана, Антенной, Днепропетровской, Малого зеленого кольца, Туполева, Светлой, Кропоткина, Салекамского, Профинтерна и Гаккеля остались без ресурса.

В Аксайском районе к 2030 году могут появиться более 10 тыс. новых рабочих мест. Эти планы связаны с реализацией 19 крупных инвестиционных проектов, часть из которых уже вышла на стадию строительства.

Частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже в Ростовской области по итогам 11 месяцев 2025 года насчитали 1,2 млн человек. Этот показатель вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тампы в регионе выше средних по стране.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин дал поручение предприятию «Ростгорсвет» срочно восстановить уличное освещение на Левенцовке. Жители микрорайонов жалуются на темные улицы и дворы уже давно. Александр Скрябин лично отметил это в своем Telegram-канале 8 января 2026 года.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь расширил полномочия Совета по знаку качества «Сделано на Дону». Теперь этот орган работает полноценным совещательным органом при правительстве региона. Юрий Слюсарь объявил об этом 8 января 2026 года в своем Telegram-канале. Он назначил первым замгубернатора Алексея Господарева главой совета. Губернатор уверен: шаг даст донским производителям импульс для роста, а покупателям — ориентир для выбора.

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко объявил о полном решении вопроса с обманутыми дольщиками. Регион достроил все проблемные многоквартирные дома.