Совет «Сделано на Дону» получил официальный статус при губернаторе региона

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь расширил полномочия Совета по знаку качества «Сделано на Дону». Теперь этот орган работает полноценным совещательным органом при правительстве региона. Юрий Слюсарь объявил об этом 8 января 2026 года в своем Telegram-канале. Он назначил первым замгубернатора Алексея Господарева главой совета. Губернатор уверен: шаг даст донским производителям импульс для роста, а покупателям — ориентир для выбора.

В совет вошли представители облправительства и заксобрания. Бизнес-объединения прислали делегатов: «Опору России», «Деловую Россию», ТПП и Союз работодателей. Представитель Росстандарта дополнит состав.

Юрий Слюсарь поручил развивать сертификацию и привлекать новые производства. Совет рассмотрит направления роста системы. Он подготовит предложения по ее улучшению. Чиновники создадут условия для охвата новыми видами продукции.

Система «Сделано на Дону» запущена в 2013 году. К декабрю 2025 года она объединила 164 предприятия. Знак подтверждает качество местных товаров и услуг. Центральный орган — ГКУ РО «Ростсистема» — принимает заявки на сертификацию.

Ранее совет упраздняли. В ноябре 2025 года власти расформировали предыдущую структуру. В нее входили минсельхозпрод, минпромторг, минэкономразвития, департамент потребрынка, депутаты и бизнес-представители. В новой инкарнации совет, по замыслу донских властей, должен стать эффективным инструментом поддержки местных производителей.

Станислав Маслаков